MARCHÉ DE NOËL Saint-Georges-le-Fléchard

Saint-Georges-le-Fléchard Mayenne Saint-Georges-le-Fléchard Vente de produits du terroir, d’artisans et vente d’objets de décoration de Noël par l’APE de l’école Yves Duteil.

Restauration rapide sur place, vin chaud et crêpes à déguster.

