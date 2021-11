Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Marché de Noël Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire

Marché de Noël Saint-Gengoux-le-National, 27 novembre 2021, Saint-Gengoux-le-National. Marché de Noël Saint-Gengoux-le-National

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 20:00:00

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National EUR Vente d’objets et articles pour Noël : porcelaine, décorations de Noël, couture (tabliers de cuisine, layettes, vêtements poupées, headbands…), céramiques, articles chasse (porte couteaux), encadrement, décoration sur bois, magnets, boites à biscuits, vin (Elixir de Jouvence), confitures. Bar à huîtres. Pass sanitaire, gestes barrière. pierrechenet@orange.fr Vente d’objets et articles pour Noël : porcelaine, décorations de Noël, couture (tabliers de cuisine, layettes, vêtements poupées, headbands…), céramiques, articles chasse (porte couteaux), encadrement, décoration sur bois, magnets, boites à biscuits, vin (Elixir de Jouvence), confitures. Bar à huîtres. Pass sanitaire, gestes barrière. Saint-Gengoux-le-National

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Gengoux-le-National Adresse Ville Saint-Gengoux-le-National lieuville Saint-Gengoux-le-National