Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher Cher, Saint-Florent-sur-Cher Marché de Noël Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher Catégories d’évènement: Cher

Saint-Florent-sur-Cher

Marché de Noël Saint-Florent-sur-Cher, 27 novembre 2021, Saint-Florent-sur-Cher. Marché de Noël 2021-11-27 – 2021-11-27

Saint-Florent-sur-Cher Cher Saint-Florent-sur-Cher Artisans et producteurs, chalet du Père Noël avec la possibilité de déposer sa lettre, lecture de conte dans la maison de la mère Noël et à 18h30 un spectacle magique avec les fontaines dansantes suivi de l’illumination du sapin. Marché de Noël 02 43 23 50 00 http://www.saint-florent-sur-cher.fr/ Artisans et producteurs, chalet du Père Noël avec la possibilité de déposer sa lettre, lecture de conte dans la maison de la mère Noël et à 18h30 un spectacle magique avec les fontaines dansantes suivi de l’illumination du sapin. Ville de Saint Florent sur Cher dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Florent-sur-Cher Autres Lieu Saint-Florent-sur-Cher Adresse Ville Saint-Florent-sur-Cher lieuville 46.99332#2.24519