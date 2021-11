Saint-Firmin Saint-Firmin Saint-Firmin, Saône-et-Loire Marché de Noël Saint-Firmin Saint-Firmin Catégories d’évènement: Saint-Firmin

Saône-et-Loire

Marché de Noël Saint-Firmin, 18 décembre 2021, Saint-Firmin. Marché de Noël Saint-Firmin

2021-12-18 – 2021-12-19

Saint-Firmin Saône-et-Loire Saint-Firmin EUR Artisanat, déco, saveurs de Bourgogne. Restauration sur place et à emporter. thierry-lafay71@orange.fr Artisanat, déco, saveurs de Bourgogne. Restauration sur place et à emporter. Saint-Firmin

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Firmin, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Firmin Adresse Ville Saint-Firmin lieuville Saint-Firmin