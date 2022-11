Marché de Noël Saint-Firmin Saint-Firmin Catégories d’évènement: Saint-Firmin

Sane-et-Loire

Marché de Noël Saint-Firmin, 10 décembre 2022, Saint-Firmin. Marché de Noël

Route de Saint-Firmin Salle André Blondeau Saint-Firmin Sane-et-Loire Salle André Blondeau Route de Saint-Firmin

2022-12-10 – 2022-12-10

Salle André Blondeau Route de Saint-Firmin

Saint-Firmin

Sane-et-Loire Saint-Firmin EUR Marché de Noël : artisanat, décorations, saveurs de notre région.

Restauration sur place ou à emporter (choucroute garnie). thierry-lafay71@gmail.com Salle André Blondeau Route de Saint-Firmin Saint-Firmin

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Firmin, Sane-et-Loire Autres Lieu Saint-Firmin Adresse Saint-Firmin Sane-et-Loire Salle André Blondeau Route de Saint-Firmin Ville Saint-Firmin lieuville Salle André Blondeau Route de Saint-Firmin Saint-Firmin Departement Sane-et-Loire

Marché de Noël Saint-Firmin 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël Saint-Firmin Saint-Firmin 10 décembre 2022 Route de Saint-Firmin Salle André Blondeau Saint-Firmin Sane-et-Loire Saint-Firmin Sane-et-Loire

Saint-Firmin Sane-et-Loire