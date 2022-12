Marché de Noël Saint-Fargeau Saint-Fargeau Catégories d’évènement: Saint-Fargeau

Yonne Saint-Fargeau EUR Marché de Noël en extérieur en présence du père noël, à 19 h 30 feu d’artifices.

Petite restauration et buvette sur place (crêpes gaufres, vin chaud, chocolat chaud)

Concours de dessins mmanu-89@hotmail.fr

