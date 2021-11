Saint-Étienne-de-Gourgas Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault, Saint-Étienne-de-Gourgas MARCHE DE NOEL Saint-Étienne-de-Gourgas Saint-Étienne-de-Gourgas Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault Saint-Étienne-de-Gourgas Comme depuis 5 ans maintenant, le marché de Saint-Etienne-de-Gourgas aura lieu le premier weekend de Décembre.

Ne manquez pas nos artisans, Créateurs, Producteurs, Commerçants, Associations ainsi que notre stand de maquillage pour enfants et le passage du père Noël ! Samedi 4/12 : 10h – 20h

Dimanche 5/12 : 10h – 19h Buvette

Animation musicale tout le long du weekend : Kedubonheur Animation Pass sanitaire obligatoire en fonction des directives gouvernementales le jour J. Comme depuis 5 ans maintenant, le marché de Saint-Etienne-de-Gourgas aura lieu le premier weekend de Décembre.

+33 4 67 44 60 15

Sandrine Varea

