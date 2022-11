Marché de Noël Saint-Éloi Saint-Éloi Catégories d’évènement: Nivre

Saint-Eloi

Marché de Noël Saint-Éloi, 26 novembre 2022, Saint-Éloi.

Salle polyvalente Pierre Bérégovoy Saint-Éloi

2022-11-26

Nivre Saint-Éloi EUR L’ association La Garenne organise le marché de Noël, avec de nombreux exposants du terroir et artisanaux.

De nombreuses animations:

– démonstration de vannerie

– atelier de fabrication de chocolat

– tourneur sur bois

– stand de maquillage

– stand photo avec le Père Noël

-peintures

-fabrication de boudin cuit sur place

– troupe de musique brésilienne Vin d’honneur: samedi à 12h

Samedi à partir de 19h et dimanche à 12h: tartiflette maison Les auteurs Françoise Maître et Thierry Chesneau dédicaceront leur nouveau livre, Le château de Passy-les-Tours , sorti aux éditions du Nivernois. +33 3 86 37 77 00 Saint-Éloi

Lieu Saint-Éloi Adresse Salle polyvalente Pierre Bérégovoy

