Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges MARCHÉ DE NOËL Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

MARCHÉ DE NOËL Saint-Dié-des-Vosges, 3 décembre 2021, Saint-Dié-des-Vosges. MARCHÉ DE NOËL Saint-Dié-des-Vosges

2021-12-03 14:00:00 – 2021-12-05 17:00:00

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Le marché de Noël vous accueille dans le Parc Jean Mansuy à partir du vendredi 3 décembre et sera ouvert tous les week-ends jusqu’à Noël.

Tout au long du mois de décembre, de nombreuses animations vous feront patienter en attendant l’arrivée du Père-Noël : ateliers créatifs pour les enfants, musique, la présence du père Noel, des contes… libres droits Pixabay

Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Saint-Dié-des-Vosges