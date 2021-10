Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou MARCHÉ DE NOËL Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-d'Anjou

MARCHÉ DE NOËL Saint-Denis-d’Anjou, 10 décembre 2021, Saint-Denis-d'Anjou. MARCHÉ DE NOËL 2021-12-10 17:30:00 – 2021-12-10 22:00:00 Sous les Halles Place des Halles

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Saint-Denis-d’Anjou Le vendredi 10 décembre de 17h30 à 22h, rendez-vous sous les halles de la Petite Cité de Caractère de Saint-Denis-d’Anjou pour préparer les fête de fin d’année à l’occasion du marché de Noël.

Au programme :

– animation / déambulation

– passage du Père Noël

– animation créative par l’APE

– exposants (produits, spécialités de Noël)

– restauration rapide sur place, buvette, crêpes. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Marché de Noël sous les halles de Saint-Denis-d’Anjou le vendredi 10 décembre. officedetourismesda@gmail.com +33 2 43 70 69 09 https://www.saintdenisdanjou.com/office-de-tourisme/ Le vendredi 10 décembre de 17h30 à 22h, rendez-vous sous les halles de la Petite Cité de Caractère de Saint-Denis-d’Anjou pour préparer les fête de fin d’année à l’occasion du marché de Noël.

