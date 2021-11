Saint-Ciers-de-Canesse Saint-Ciers-de-Canesse Gironde, Saint-Ciers-de-Canesse Marché de Noël Saint-Ciers-de-Canesse Saint-Ciers-de-Canesse Catégories d’évènement: Gironde

2021-12-17 16:00:00 – 2021-12-17 23:00:00 Salle polyvalente Le Bourg

Saint-Ciers-de-Canesse Gironde Saint-Ciers-de-Canesse Saint-Ciers-de-Canesse organise son marché de Noël ! Vous y retrouverez les commerçants du marché “Les délices de Canesse” mais aussi des commerçants et artisans qui proposeront spécialement des produits de fête et des cadeaux à offrir (bijoux, peintures, bougies, vêtements ,bonbons, confitures …). Le Père Noël sera bien sûr présent pour les petits mais aussi pour les grands.

dernière mise à jour : 2021-11-01 par OT Blaye

