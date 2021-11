Marché de Noël Saint-Christoly-de-Blaye, 11 décembre 2021, Saint-Christoly-de-Blaye.

Marché de Noël Salle Courade Avenue Paul Arnaudin Saint-Christoly-de-Blaye

2021-12-11 – 2021-12-12 Salle Courade Avenue Paul Arnaudin

Saint-Christoly-de-Blaye Gironde Saint-Christoly-de-Blaye

EUR Idées cadeaux, produits artisanaux et du terroir ou encore sapins de Noël, vous trouverez tout qu’il vous faut pour préparer de belles fêtes de fin d’année au marché de Noël de Saint-Christoly-de-Blaye.

Snack, buvette et tombola (tirage le dimanche à 16h)

De 10h à 19h le samedi 11 décembre et de 9h à 18h le dimanche 12 décembre.

+33 6 83 83 15 46

Salle Courade Avenue Paul Arnaudin Saint-Christoly-de-Blaye

dernière mise à jour : 2021-11-26 par