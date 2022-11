MARCHE DE NOEL Saint-Chamas Saint-Chamas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Saint-Chamas Marché de Noël organisé par la Municipalité en partenariat avec l’Office de Tourisme.

60 artisans créateurs pour des idées cadeaux, Ateliers, Déambulation, Spectacle mais surtout arrivée du Père Noël à 15h.

Renseignements auprès de l’office de tourisme au 04.90.50.90.54. Marché de Noël en centre ville Office de Tourisme de Saint Chamas Rue Gambetta et Av Pasteur CENTRE VILLE Saint-Chamas

