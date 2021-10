MARCHÉ DE NOËL Saint-Calais, 4 décembre 2021, Saint-Calais.

Dans un état d’esprit traditionnel, tout sera là ! Les VITRINES DE NOËL seront le terrain de jeu de nos plus beaux automates…Les lutins animeront le MARCHE DE NOËL au cœur de la ville… LE HAMEAU DU PERE NOËL sera le point d’orgue des visiteurs où les illuminations, les automates, les décorations XXL et la musique seront là pour émerveiller les petits et rendre leur âme d’enfant aux plus grands.

Organisé par St Cal en fêtes.

scef72@orange.fr

