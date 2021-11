Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre, Saint-Brisson Marché de Noël Saint-Brisson Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Brisson

Marché de Noël Saint-Brisson, 28 novembre 2021, Saint-Brisson. Marché de Noël Saint-Brisson

2021-11-28 – 2021-11-28

Saint-Brisson Nièvre Saint-Brisson Marché de Noël. Atelier confection de marionnettes (inscription demandée, participation aux frais 2€) avec la compagnie de l’Entre deux monde. Chants de Noël. Association Bougeons à Saint Brisson +33 3 86 78 12 03 Marché de Noël. Atelier confection de marionnettes (inscription demandée, participation aux frais 2€) avec la compagnie de l’Entre deux monde. Chants de Noël. Association Bougeons à Saint Brisson Saint-Brisson

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Brisson Autres Lieu Saint-Brisson Adresse Ville Saint-Brisson lieuville Saint-Brisson