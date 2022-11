Marché de Noël Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Marché de Noël Saint-Brieuc, 30 novembre 2022, Saint-Brieuc. Marché de Noël

6 Boulevard Clemenceau Le Pakebot Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Le Pakebot 6 Boulevard Clemenceau

2022-11-30 18:00:00 – 2022-11-30 20:00:00

Le Pakebot 6 Boulevard Clemenceau

Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor De nombreux stands avec des produits de tous styles et des idées cadeaux ! contact@marchenomade.fr +33 6 26 91 69 56 https://www.marchenomade.fr/ Le Pakebot 6 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Le Pakebot 6 Boulevard Clemenceau Ville Saint-Brieuc lieuville Le Pakebot 6 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Marché de Noël Saint-Brieuc 2022-11-30 was last modified: by Marché de Noël Saint-Brieuc Saint-Brieuc 30 novembre 2022 6 Boulevard Clemenceau Le Pakebot Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor