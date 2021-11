MARCHE DE NOEL Saint-Bauzille-de-Putois, 18 décembre 2021, Saint-Bauzille-de-Putois.

MARCHE DE NOEL Saint-Bauzille-de-Putois

2021-12-18 08:00:00 08:00:00 – 2021-12-18 18:00:00 18:00:00

Saint-Bauzille-de-Putois Hérault Saint-Bauzille-de-Putois

La municipalité de Saint Bauzille vous invite à son marché de noël le 18 décembre !

Venez nombreuses et nombreux découvrir les étals des commerçants et artisans réunis pour l’occasion, le tout dans une ambiance festive et chaleureuse.

