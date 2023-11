Marché de Noël à Saint Aubin du Plain Marché de Noël Saint-Aubin-du-Plain, 25 novembre 2023, Saint-Aubin-du-Plain.

Saint-Aubin-du-Plain,Deux-Sèvres

Marché de Noël avec une trentaine d’exposants, qui vous feront découvrir des produits locaux, artisans créateurs, commerçants. Pour offrir ou pour vous faire plaisir, il y en aura pour tous les goûts..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:00:00. .

Marché de Noël Place de la Mairie

Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with around thirty exhibitors, showcasing local products, creative craftsmen and retailers. Whether as a gift or a treat, there’s something for everyone.

Mercado navideño con una treintena de expositores, que le presentarán productos locales, artesanos creativos y tenderos. Para regalar o darse un capricho, hay algo para todos los gustos.

Weihnachtsmarkt mit rund 30 Ausstellern, die Ihnen lokale Produkte, Kunsthandwerker, Kreative und Händler vorstellen. Ob zum Verschenken oder um sich selbst eine Freude zu machen, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

