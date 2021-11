Marché de Noël Saint-Astier, 4 décembre 2021, Saint-Astier.

Marché de Noël Place de la République Halle Saint-Astier

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-05 Place de la République Halle

Saint-Astier Dordogne

Marché de Noël sous la halle et Place de la République.

Producteurs locaux et créateurs : vin, bière, foie gras, miel, confitures, gâteaux aux noix, huiles de noix et noisettes, céramiste, maroquinier, créations tissu, bijoux, savons, produits de soins…

Samedi : 10h-21h

Dimanche : 10h-17h

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

Place de la République Halle Saint-Astier

