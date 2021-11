Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle RUPT SUR MOSELLE, Vosges MARCHÉ DE NOËL Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE

MARCHÉ DE NOËL, 11 décembre 2021, Gymnase municipal 20 rue Jules Ferry Rupt-sur-Moselle

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-11 22:00:00

Rupt-sur-Moselle Vosges Rupt-sur-Moselle « Rupt Anim » organise un Marché de Noël animé par l’orchestre « Clin d’Oeil » au gymnase municipal. Bourse aux jouets, buvette, restauration, repas de midi et menu spécial. Venez faire vos achats de Noël auprès des exposants. Le Père Noël sera présent au cours de la journée. Entrée libre. +33 6 50 13 71 72 Rupt Anim’

