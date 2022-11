Marché de Noël Ruffiac Ruffiac Catégories d’évènement: Morbihan

Morbihan Ruffiac Le marché de Noël se déroulera de 14 h à 18 h, avec une quinzaine d’exposants et diverses animations, dont la Chorale Forlane, la venue du père Noël et des tours de calèche.

Renseignements auprès de la mairie : 02 97 93 73 42 +33 2 97 93 73 42 Ruffiac

