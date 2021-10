Olivet Rue Marcel Belot Loiret, Olivet Marché de Noël Rue Marcel Belot Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Marché de Noël Rue Marcel Belot, 11 décembre 2021, Olivet. Marché de Noël

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Rue Marcel Belot

Organisé par l’association Les Mouffettes créatives en partenariat avec la ville. Seront présents de nombreux artisans et commerçants locaux qui feront découvrir leurs spécialités ! Marché de Noël Rue Marcel Belot rue marcel belot Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Rue Marcel Belot Adresse rue marcel belot Ville Olivet lieuville Rue Marcel Belot Olivet