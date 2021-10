Rouvres-en-Multien Rouvres-en-Multien Oise, Rouvres-en-Multien Marché de Noël Rouvres-en-Multien Rouvres-en-Multien Catégories d’évènement: Oise

Rouvres-en-Multien

Marché de Noël Rouvres-en-Multien, 27 novembre 2021, Rouvres-en-Multien. Marché de Noël Rouvres-en-Multien

2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-27 17:00:00

Rouvres-en-Multien Oise Rouvres-en-Multien Retrouvez le marché de Noël de Rouvres-en-Multien le samedi 27 novembre de 9h00 à 17h00 à la salle des fêtes située rue du Carouge. Petite restauration sur place, vin chaud. Vente de bougie, savon, biscuit, champagne, épicerie fine, macaron et pleins de belles choses ! Port du masque obligatoire Informations au 03 44 87 25 18 Retrouvez le marché de Noël de Rouvres-en-Multien le samedi 27 novembre de 9h00 à 17h00 à la salle des fêtes située rue du Carouge. Petite restauration sur place, vin chaud. Vente de bougie, savon, biscuit, champagne, épicerie fine, macaron et pleins de belles choses ! Port du masque obligatoire Informations au 03 44 87 25 18 +33 3 44 87 25 18 Retrouvez le marché de Noël de Rouvres-en-Multien le samedi 27 novembre de 9h00 à 17h00 à la salle des fêtes située rue du Carouge. Petite restauration sur place, vin chaud. Vente de bougie, savon, biscuit, champagne, épicerie fine, macaron et pleins de belles choses ! Port du masque obligatoire Informations au 03 44 87 25 18 Pixabay

Rouvres-en-Multien

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Rouvres-en-Multien Autres Lieu Rouvres-en-Multien Adresse Ville Rouvres-en-Multien lieuville Rouvres-en-Multien