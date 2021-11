Roussas Roussas Drôme, Roussas Marché de Noël Roussas Roussas Catégories d’évènement: Drôme

Roussas

Marché de Noël Roussas, 4 décembre 2021, Roussas. Marché de Noël Les Jardins de Vence 5 Route de Valaurie Roussas

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-04 20:00:00 Les Jardins de Vence 5 Route de Valaurie

Roussas Drôme Roussas L’Association Culture & Festivités à Roussas vous convie à son Premier Marché de Noël !

Diverses animations, feu d’artifice, spectacles.. culturefestivitesroussas@gmail.com +33 4 75 98 54 24 Les Jardins de Vence 5 Route de Valaurie Roussas

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Roussas Autres Lieu Roussas Adresse Les Jardins de Vence 5 Route de Valaurie Ville Roussas lieuville Les Jardins de Vence 5 Route de Valaurie Roussas