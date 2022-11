Marché de Noël – Rouelles Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Marché de Noël – Rouelles

Le Havre, 10 décembre 2022

151 Rue Adèle Robert Le Havre

2022-12-10 11:00:00 – 2022-12-10 19:00:00

Seine-Maritime La ville de Rouelles organise son marché de Noël, le samedi 10 décembre de 11h à 19h. Au programme :

– Stands artisanaux

– Animations : maquillage enfants, atelier création de carte, caricaturiste, chorale des enfants de l’école Paul Mulot

– Chocolat, vin chaud et pop corn offerts

– Présence de la choral « Melting Avenue »

– Concours de pulls de Noël (à 15h30). Possibilité de se restaurer sur place.

