Bouches-du-Rhne Nombreuses animations au programme exposants, manèges, balades à dos d’ânes, photos avec le Père Noël, ateliers manuels

Buvette et restauration possible sur place.

Et pour clôturer ce marché un feu d’artifice à 20h tiré sur le toit de la mairie.

Venez nombreux !!! La confrérie St Eloi organise son grand marché de Noël nocturne. +33 6 62 69 98 77 Roquevaire

