MARCHÉ DE NOËL Roquecourbe-Minervois, 19 décembre 2021, Roquecourbe-Minervois.
Rue des Acacias Cave de Roquecourbe

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-19 18:00:00

Roquecourbe-Minervois Aude Roquecourbe-Minervois « Marché de Noël » au domaine de Montaude.

De 10 H à 18 H : marché de Noël.

A partir de 11 H : vernissage et dégustation de vin.

Artistes et artisans d’art :

– Abrard Fleurette / Bijoux de pierres

– Azema Paul /Peintures

– Cros Robert / Sculptures

– Elliot Christopher / Peintures et sculptures

– Griggio Serge / Peintures et gravures

– Magnin Nathalie / Créations textiles d’art

– Pagliarino Elia / Plasticienne

– Vanorbeek David / Sculptures en métal

– Voets Maria / Sculptures en marbre +33 6 47 21 54 68 Rue des Acacias Cave de Roquecourbe Roquecourbe-Minervois

