2022-12-16 16:00:00 – 2022-12-18 22:00:00

Haute-Saône Marché de Noël sur la place de l’Église à Ronchamp.

Vente de produits locaux, vente d’artisanat … sous chapiteaux et chalets.

Promenade en calèche, manège pour enfants … avec la présence du père Noël!

Ce marché de Noël est proposé par la municipalité de Ronchamp et le Pressoir Ronchampois.

Plusieurs animations prévues sur les 3 jours.

Dimanche à 17h concert de Pascal Kartier – entrée 5€ Petite restauration sur place. +33 3 84 20 64 70

