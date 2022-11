Marché de Noël Rohaire Rohaire Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Marché de Noël Rohaire, 11 décembre 2022, Rohaire.

Eure-et-Loir Rohaire Le comité des fêtes vous propose son marché de Noël avec de nombreux exposants, vin chaud, crêpes et petite restauration sur place. Le comité des fêtes vous propose son marché de Noël avec de nombreux exposants, vin chaud, crêpes et petite restauration sur place. +33 6 28 30 62 07 COMITE DES FETES

