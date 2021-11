Marché de Noël Rœschwoog, 27 novembre 2021, Rœschwoog.

Marché de Noël Rœschwoog

2021-11-27 – 2021-11-27

Rœschwoog Bas-Rhin Rœschwoog

Venez y découvrir les créations originales de nos exposants Bas-Rhinois et plus lointains… Travail du bois, du métal, du verre, mais aussi décorations, et plein d’autres, sans oublier notre terroir ! Chocolat, vins, bredeles, champagne…

Vous trouverez sur notre marché de Noël tout ce qu’il faut pour préparer vos fêtes de fin d’année !

Tentez votre chance pour gagner 4 entrées à EuropaPark, ainsi que de nombreux lots chez nos exposants, lors de la tombola au profit de Movember.

Buvette et Kaffeegrenzel sur place et FleischKichele forestiers, spaetzel et dessert à 12€ le dimanche midi.

+33 6 47 71 93 35

