Marché de Noël Rochegude, 17 décembre 2021

2021-12-17 – 2021-12-17

Rochegude Drôme Rochegude En attendant le 25 décembre, venez retrouvez le Papa Noël à Rochegude, dés la sortie de l’école. Vous pourrez même faire une photo avec lui, et des maquilleuses seront là pour vous faire plaisir. Chocolat chaud offerts aux enfants par la BJR. +33 4 75 04 81 12 Rochegude

