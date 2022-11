Marché de Noël Rochechouart Rochechouart Catégorie d’évènement: Rochechouart

Marché de Noël Centre Ville

Rochechouart

2022-12-10 – 2022-12-10 Centre Ville Haute-Vienne Rochechouart Samedi de 14h à 20h et le dimanche 9h00 à 18h00. Entrée gratuite. Producteurs et artisanat d’art. Animation musicale. Ouvert à tous. Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec l’association Tout en Art. Centre Ville Rochechouart

