Marché de Noël Roaillan, 5 décembre 2021, Roaillan.

Marché de Noël Roaillan

2021-12-05 – 2021-12-05

Roaillan Gironde Roaillan

Participez au marché de Noël de Roaillan organisé à la Salle des fêtes ainsi que dans la cour de l'école. Vous y retrouverez des créations artisanales et des produits régionaux. L'occasion également pour les plus petits d'assister au passage du Père Noël et de participer à un atelier créatif.

+33 5 56 76 14 46

Roaillan

