Marché de Noël Rivarennes, 9 décembre 2022, Rivarennes.

Marché de Noël

Rivarennes Indre-et-Loire

2022-12-09 18:00:00 – 2022-12-09

Rivarennes

Indre-et-Loire

Rivarennes

Marché de Noël organisé par l’association “L’Atelier – échanges, partages et initiatives à Rivarennes”. Artisans et commerçants (décorations, fleurs, alimentation…), animations (magicien, maquillage, ateliers créatifs), présence des associations et du Père Noël. Restauration et buvette sur place.

Marché de Noël organisé par l’association “L’Atelier – échanges, partages et initiatives à Rivarennes”. Artisans et commerçants (décorations, fleurs, alimentation…), animations (magicien, maquillage, ateliers créatifs), présence des associations et du Père Noël. Restauration et buvette sur place.

latelier.asso.rivarennes@gmail.com +33 6 67 24 94 70

mairie

Rivarennes

dernière mise à jour : 2022-11-25 par