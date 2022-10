Marché de noël Rignac Rignac Catégorie d’évènement: Rignac

Marché de noël Rignac, 27 novembre 2022, Rignac. Marché de noël

Rignac

2022-11-27 – 2022-11-27 Rignac Aveyron Rignac De 10h à 18h à la salle des fêtes de Rignac (Espace André Jarlan) organisé par le club de Basket. Entrée gratuite. Créations, artisanat, produits locaux, animations… rignacbasketclub12@gmail.com +33 6 18 26 76 09 OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

Rignac

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégorie d’évènement: Rignac Autres Lieu Rignac Adresse Ville Rignac lieuville Rignac

Rignac Rignac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rignac/

Marché de noël Rignac 2022-11-27 was last modified: by Marché de noël Rignac Rignac 27 novembre 2022

Rignac