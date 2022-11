Marché de Noël Rhinau Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rhinau

Marché de Noël Rhinau, 17 décembre 2022, Rhinau. Marché de Noël

Place Jehl Rhinau Bas-Rhin

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-17 22:00:00 Rhinau

Bas-Rhin Rhinau Ambiance de Noël, stands d’artisanat, de solidarité et de spécialités de Noël.

Participation des associations locales qui assurent l’animation.

Concours de dessins pour les enfants avec des remises de prix pour les plus beaux.

Buvette et petite restauration. Ambiance de Noël autour d’un feu avec des chants, des danses, des exposants et divers ateliers pour les enfants +33 3 88 74 61 31 Rhinau

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rhinau Autres Lieu Rhinau Adresse Place Jehl Rhinau Bas-Rhin Ville Rhinau lieuville Rhinau Departement Bas-Rhin

Rhinau Rhinau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rhinau/

Marché de Noël Rhinau 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël Rhinau Rhinau 17 décembre 2022 Bas-Rhin Place Jehl Rhinau Bas-Rhin Rhinau

Rhinau Bas-Rhin