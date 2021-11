Marché de Noël Rhinau, 12 décembre 2021, Rhinau.

Marché de Noël Rhinau

2021-12-12 – 2021-12-12

Rhinau 67860 Rhinau

Ambiance de Noël, stands d’artisanat, de solidarité et de spécialités de Noël.

Participation des associations locales qui assurent l’animation.

Arrivée du Christkindel en barque et autres surprises.

Buvette et petite restauration.

Ambiance de Noël autour d’un feu avec des chants, des danses, des exposants et divers ateliers pour les enfants

+33 3 88 74 61 31

Ambiance de Noël, stands d’artisanat, de solidarité et de spécialités de Noël.

Participation des associations locales qui assurent l’animation.

Arrivée du Christkindel en barque et autres surprises.

Buvette et petite restauration.

Rhinau

dernière mise à jour : 2021-10-29 par