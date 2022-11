Marché de Noël Retournac Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Retournac

Marché de Noël Retournac, 11 décembre 2022, Retournac. Marché de Noël

Place Boncompain Retournac Haute-Loire

2022-12-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-11 18:30:00 18:30:00 Retournac

Haute-Loire Retournac La magie de Noël va opérer ce jour là, avec des décorations, gourmandises, artisans et producteurs qui vous proposeront de multiples idées pour vos repas et cadeaux de Noël ! mairie@ville-retournac.fr +33 4 71 59 41 00 Retournac

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Retournac Autres Lieu Retournac Adresse Place Boncompain Retournac Haute-Loire Ville Retournac lieuville Retournac Departement Haute-Loire

Retournac Retournac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/retournac/

Marché de Noël Retournac 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël Retournac Retournac 11 décembre 2022 Haute-Loire Place Boncompain Retournac Haute-Loire Retournac

Retournac Haute-Loire