Marché de noël Rethel, vendredi 20 décembre 2024.

Marché de noël Rethel Ardennes

PROGRAMME 2023 Cette année, le marché de Noël se métamorphose en village de Noël. Plus convivial et chaleureux, venez nous rejoindre sur la Place Hourtoule avec de nombreux exposants soigneusement sélectionnés pour votre plaisir, ainsi que la fête foraine de Noël. Laissez-vous emporter par l’esprit festif et familial de ce marché enchanteur, rencontrez le Père Noël et ses joyeuses mascottes dans un décor sublime créé par Un Rêve à Partager. Au programme Vendredi de 18h à 20h Laissez-vous envoûter par un concert de chants de Noël par le groupe Duinnara Samedi 11h, ne manquez pas l’inauguration du marché. Dimanche 18h, un spectacle déambulant organisé par Festi’Circus vous promet émerveillement et surprises. Savourez du chocolat chaud, du vin chaud, des crêpes et d’autres délices gourmands, et participez en votant pour le concours de la plus belle tonnelle du village. N’oubliez pas de faire un tour en calèche ! Et surtout, laissez-vous transporter par la féerie des magnifiques décors de la place de la mairie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-20

fin : 2024-12-22

Boulevard de la 4e armée

Rethel 08300 Ardennes Grand Est

