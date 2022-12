Marché de Noël Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Marché de Noël Rémalard en Perche, 24 décembre 2022, Rémalard en Perche . Marché de Noël Place du Général de Gaulle Rémalard Rémalard en Perche Orne

2022-12-24 08:00:00 08:00:00 – 2022-12-24 14:00:00 14:00:00

Orne Cadeaux, produits locaux, tombola.

Arrivée du Père Noël vers 11 heures.

+33 6 37 04 78 27

