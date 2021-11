Marché de Noël Rémalard en Perche, 19 décembre 2021, Rémalard en Perche.

Marché de Noël Place Castle Cary Gymnase Rémalard en Perche

2021-12-19 – 2021-12-19 Place Castle Cary Gymnase

Rémalard en Perche Orne

Venez découvrir le savoir faire de nos artisans et commerçants au gymnase place Castle Cary à Rémalard : produits locaux pour vos repas de fêtes et cadeaux pour petits et grands.

Nombreuses animations : Père Noël, promenades en calèche… Un spectacle est prévu à l’Espace Octave Mirbeau.

Une organisation du comité des fêtes de Rémalard.

+33 6 37 04 78 27

