MARCHÉ DE NOËL Raves, 12 décembre 2021, Raves. MARCHÉ DE NOËL parking de la Mairie 1271 rue de la Mairie Raves

2021-12-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-12 18:00:00 18:00:00 parking de la Mairie 1271 rue de la Mairie

Raves 88520 Raves Idées cadeaux, créateurs, bijoux, sculptures, fleurs, peintures, miel, bières locales, sapins, etc…

Emplacements gratuits pour les exposants avec dépôt d’un chèque de caution restitué en fin de marché.

Buffet et buvette avec vin chaud, chocolat chaud tout au long de la journée.

Réservations au 07 77 83 84 09 OU 06 36 75 58 29. +33 3 29 51 76 13 Mairie

