Ramonchamp Ramonchamp Ramonchamp, Vosges MARCHÉ DE NOËL Ramonchamp Ramonchamp Catégories d’évènement: Ramonchamp

Vosges

MARCHÉ DE NOËL Ramonchamp, 11 décembre 2021, Ramonchamp. MARCHÉ DE NOËL Salle des fêtes 15 Grande Rue Ramonchamp

2021-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-11 19:00:00 19:00:00 Salle des fêtes 15 Grande Rue

Ramonchamp Vosges Ramonchamp L’association « Minuit Pile » organise son Marché de Noël à la salle des fêtes de Ramonchamp. Le marché sera suivi du traditionnel repas choucroute. Les réservations pour le repas seront possibles jusqu’au 1er décembre. Une séance photos est prévue avec le Père Noël. De nombreux exposants seront présents tout au long de l’après-midi pour vous présenter leurs créations. +33 7 70 69 48 86 Association Minuit Pile

Salle des fêtes 15 Grande Rue Ramonchamp

dernière mise à jour : 2021-11-16 par OT BUSSANG / BHV

Détails Catégories d’évènement: Ramonchamp, Vosges Autres Lieu Ramonchamp Adresse Salle des fêtes 15 Grande Rue Ville Ramonchamp lieuville Salle des fêtes 15 Grande Rue Ramonchamp