Quintin Quintin Côtes-d'Armor, Quintin Marché de Noël Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Marché de Noël Quintin, 10 décembre 2021, Quintin. Marché de Noël Quintin

2021-12-10 – 2021-12-10

Quintin Côtes d’Armor Quintin Le vendredi :

Marché de Noël. Inauguration et illumination du sapin par Mr le Maire à 18h. Le Samedi :

Marché de Noël. Passage du Père Noël pour sa distribution de friandises à 15h/16h30/18h.

Animations pour les enfants , photos avec le Père Noël, maquillage, manège,promenade en calèche et à poneys…

Dans l’après-midi, Scènettes et contes à la Halle aux blés

19h – Féerie de Noël offerte par la Mairie au parc Roz Maria (Pass sanitaire obligatoire)

20h30 – Concert de la MJC gratuit à la Halle aux blés

Pass sanitaire obligatoire Le dimanche :

Marché de Noël. Passage du Père Noël pour sa distribution de friandises à15h/16h30/18h

Animations pour les enfants,photos avec le Père Noël,maquillage,manège, promenade en calèche et à poneys.

15h -Séance Cinéma

(Dessin animé en avant première)

16h – Concert Gospel gratuit à la Basilique Notre Dame (Pass Sanitaire obligatoire) Sur les 3 jours , vous trouverez sur place :

Exposants et artisans locaux, petite restauration sur place, vin chaud, la Baraque à frites, huîtres, foie gras …

dernière mise à jour : 2021-11-19

