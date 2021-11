Quillan Quillan Aude, Quillan MARCHÉ DE NOËL Quillan Quillan Catégories d’évènement: Aude

MARCHÉ DE NOËL Quillan, 19 décembre 2021

2021-12-19

Quillan Aude Quillan L’association Graines de Vie propose son marché de Noël à l’Espace Cathare en plein air, pour accueillir toutes les personnes voulant découvrir les stands de nos artisans locaux. De 10h à 18h, il y aura aussi des animations, du vin chaud, des crêpes et plus encore …. nadiadjiman@gmail.com +33 6 41 03 85 30 Quillan

