Marché de Noël Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

Puy-l'Évêque

Marché de Noël Puy-l’Évêque, 16 décembre 2022, Puy-l'Évêque. Marché de Noël

Place de la Mairie Puy-l’Évêque Lot

2022-12-16 – 2022-12-19 Puy-l’Évêque

Lot EUR – Buvette et restauration,

– Chocolat chaud, bière de Noël, vin chaud,

– Dégustation d’huitres et charcuterie,

– Gourmandises,

– Marché artisanal,

– Spectacles,

– Manèges,

– Maquillage,

– Jeu de palets,

– Présence du père Noël,

– Petit train et calèche. Noël – sablés 2

Puy-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Puy-l'Évêque Autres Lieu Puy-l'Évêque Adresse Place de la Mairie Puy-l'Évêque Lot Ville Puy-l'Évêque lieuville Puy-l'Évêque Departement Lot

Puy-l'Évêque Puy-l'Évêque Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puy-leveque/

Marché de Noël Puy-l’Évêque 2022-12-16 was last modified: by Marché de Noël Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque 16 décembre 2022 Lot Place de la Mairie Puy-l'Évêque Lot Puy-l'Évêque

Puy-l'Évêque Lot