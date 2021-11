Pujols Pujols Gironde, Pujols Marché de Noël Pujols Pujols Catégories d’évènement: Gironde

Pujols

Marché de Noël Pujols, 4 décembre 2021, Pujols. Marché de Noël Pujols

2021-12-04 – 2021-12-04

Pujols Gironde Pujols Sur la place du village : vente de sapins, vin chaud, nombreux stands, animations pour enfants, restauration sur place – Photo avec le Père Noël.

