MARCHE DE NOËL Puimisson, 5 décembre 2021, Puimisson.

MARCHE DE NOËL Puimisson

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Puimisson Hérault Puimisson

Marché de Noël, organisé par les artisans et commerçants de Puimisson, le dimanche 5 décembre de 10h à 18h Salle de la Communication. Venez flâner et réaliser vos achats de Noël auprès de nombreux artisans d’art et gourmands.

Jeux pour enfants, visite du Père Noël, restauration rapide proposée par le comité des fêtes et l’association des parents d’élèves.

+33 4 67 36 69 00

OFFICE DE TOURISME

Puimisson

