Marché de Noël Proix

2021-11-27 – 2021-11-28

Proix Aisne Proix 0 0 0 L’association « Bonne Humeur » organise son marché de Noël dans la salle des fêtes de la commune.

Au programme :

Samedi 10h à 18h

Vente d’objets réalisés par l’association

de 16h à 17h : atelier peinture pour les enfants de moins de 12 ans

Dimanche 10h à 17h

Vente d’objets et bourse aux jouets

dernière mise à jour : 2021-11-19

