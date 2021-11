Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire, Preuilly-sur-Claise Marché de Noël Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Preuilly-sur-Claise

Marché de Noël Preuilly-sur-Claise, 4 décembre 2021, Preuilly-sur-Claise. Marché de Noël Preuilly-sur-Claise

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 17:00:00

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Marché artisanal avec différentes animations, vente de sapins , maisons du Père-Noël, promenade en calèche…..

Buvette et restauration possible (tartiflette en barquette).

Marché artisanal avec différentes animations, vente de sapins , maisons du Père-Noël, promenade en calèche…..

Buvette et restauration possible (tartiflette en barquette).

Vente d'objets des enfants de l'école. Place des Halles.

marion35577@hotmail.fr +33 6 37 12 07 04

OT Loches TCL

